To færre bomstasjoner på byturen, åtte måneder før fristen

I dag (tirsdag 31.januar) kl. 12.00 legges bomstasjonene på E39 mellom Øysand og Thamshavn ned. Det medfører at på en biltur til Trondheim blir kvitt to bomstasjoner.

Som lokalavisa Hitra-Frøya/HF+ skrev sist uke, så ble veistrekningen åpnet i juni 2005, og etter drøye 14 år med bompengeinnkreving er nå prosjektet nedbetalt. E39 var et OPS-prosjekt, og et av de første i landet som var et offentlig privat-samarbeidsprosjekt.

I løpet av disse årene har det passert 93 millioner kjøretøy som tilsammen har lagt igjen 1,2 milliarder kroner i bompenger. Dette har medført til at bomstasjonene legges ned åtte måneder før fristen, som var satt til 1. oktober 2017.

- Det blir en festdag. Da har vi oppfylt våre forpliktelser om 60 prosent bompengefinansiering, sier Arne Grønset, styreleder i Bomvegselskapet E39 Øysand-Thamshavn til adressa.no i dag.

