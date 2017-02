Nå kan vgs-elevene bruke busskortet også etter skoletid

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok tirsdag at elever i videregående skole kan benytte t:kort Skole utenom skolens ordinære start- og sluttider.



Fortsatt gjelder en begrensning på én tur/retur-reise per skoledag, altså at eleven kan bli igjen på skolen eller i nærområdet for fritidsaktiviteter før man tar bussen hjem på kveldstid.



- Det er flott at vi nå får samme ordning som i grunnskolen, sier Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø gjennom en pressemelding fra fylkeskommunen.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt av politikerne i fylkesutvalget. Bakgrunnen for vedtaket er at Fylkestinget vedtok revidering av retningslinjer for grunnskoleskyssen i Sør-Trøndelag like før jul. Der ble punkt 2.8 endret slik at at elevene kan benytte sitt t:kort Skole også utenom skolens ordinære start- og sluttid.



- Fylkesrådmannen var i sin innstilling til vedtak av den oppfatning av at elever i den videregående skolen kan ha de samme behovene for fleksibilitet når det gjelder å tilpasse spesielt retur fra skolen i forbindelse med fritidsaktiviteter som grunnskoleelever, skriver fylkeskommunen.