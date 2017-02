- Kaia utgjør en sikkerhetsrisiko, særlig for skolebarn

Bogøyvær kai står på førsteprioritet hos AtB over kaier og landganger på Trøndelagskysten som trenger en oppgradering. Av- og påstigning av passasjerer med bevegelsesbegrensninger er vanskelig, og enkelte ganger kan landgangen være farlig også for skolebarn.

Det rapporterer AtB i sin trafikkanalyse over dagens og fremtidens kollektivtransport i fylket

- Kaia oppfyller ikke krav til universell utforming. Av- og påstigning til dels krevende med stor fjære, som utgjør sikkerhetsrisiko, særlig for skolebarn, skriver rapporten.

Som lokalavisa Hitra-Frøya har omtalt tidligere, kan det være utfordrende og skremmende for skoleskyssen å legge til ved denne kaia. For to år siden skrev vi om en episode der skoleungene ble lempet på kaia uten landgang. Unger, foreldre og medpassasjerer opplevde hendelsen som skremmende. Bogøyværinger fortalte da om flere episoder.

- En gang begynte ferga å kjøre da en gammel dame enda stod på landgangen. Det var så vidt hun klarte å holde seg fast. En annen gang kjøre de bare fra landgangen, så den datt i havet. Det var innbyggerne her som måtte fiske den opp igjen.

Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås hos Fosennamsos sjø (FNS) forklarte den gangen hendelsen med at det ikke var mulig å legge til kaia.- Kaia var full av sandsekker og det var derfor ikke var mulig å legge ned landgangen ved ankomsten til Bogøyvær. Mannskapet ville derfor heller hjelpe ungene i land, enn å reise tilbake med dem, så de kom seg hjem, forklarte hun.

Hun fortalte også at det er påstartet en utbedring av kaia på Bogøyvær, i samarbeid med AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune, der FNS i en planleggingsfase skal bidra med sin kunnskap.