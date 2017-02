Fyllekjørte med båt - på kaia ventet politiet

En mann i 20-årene er dømt til to uker i fengsel og 10.000 kroner i bot for en båttur i fylla mellom Knarrlagsundet og Hestvika i fjor sommer. Det er Adresseavisen som refererer fra dommen i Sør-Trøndelag tingrett. Ifølge avisa har båtføreren tilstått fyllekjøringa, som skal ha skjedd med over to i promille.

Poltiet ble tipset om fyllekjøringa og sto og ventet på kaia da båten, en 19-foting med 100 hestekrefter på hekken, la til kai. Selve båttruen gikk - tross promillen - uten uhell, men retten mener potensialet for alvorlig skade var stort og har også fradømt mannen retten til å kjøre båtførerbevispliktig båt i ett år. Han må envetuelt ta båtførerprøven på nytt dersom han vil kjøre båt i framtida.