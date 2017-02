Full stans i fredags-trafikken

Det er ved 17-tida fredag ettermiddag på nytt trafikalt kaos på Fv. 714 i den velkjente problembakken ved Strømsvik camping i Barmfjorden. I skrivende stund står minst to vogntog og sperrer for øvrig trafikk, og innimellom her også en varebil og en personbil.

- Det er full stans og ikke mulig å passere, forteller en bilist i området til lokalavisa.

Et mulig hendelsesforløp er at et av vogntogene har fått vansker i oppoverbakken og blitt stående delvis i grøfta. Deretter har et annet vogntog kommet nedover bakken og også endt i grøfta i forsøket på å unngå det første.

Det har dannet seg lange køer på begge sider nå i fredagstrafikken.

Bilisten forteller at det er svært snøglatt i veibanen og at det er lett å skli langt bortover på bare skoene. Det er i skrivende stund i 17-tida ikke dirigerende politi i området og ingen bergingsbil har heller rukket fram.

Det har i dag vært store utfordringer i trafikken flere steder i øyregionen, og også tidligere i dag har det vært vogntog-stans nettopp i denne bakken. Også rundt klokka 14:20 var det periodevis full stans i trafikken på samme område.

En ny tipser fra bakken i Barmfjorden forteller klokka 1730 at trafikken fortsatt står bom fast. Det snakkes i området om at det er sendt bud på ny strøbil.

Det er mulig omkjøring via Fv. 713 rundt Melandsjø/Hestnes/Straum.

Politiet opplyser klokka 1740 at de er på stedet.

- Strøing er iverksatt, forteller politiets operasjonsleder.

Også problemer ved Rønningan

Bilister forteller til lokalavisa ved 18-tida at det også har bygget seg opp trafikale utfordringer i Rønningan mellom Eid og Ansnes etter at et vogntog står fast. Her går det i skrivende stund an å komme forbi med små biler. Men også her fylles det på med flere vogntog som etterhvert kan gi en mer utfordrende situasjon, frykter tipseren.

