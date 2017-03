Øyregionen får én 6 km stripe ny asfalt i sommer

6,1 kilometer vei på Fv. 714 over Hitra fra Neverlivatnet (mellom Sandstad og Fillan) til Skaget (ved Fillan) får nytt asfaltdekke denne sesongen. Det vil mange hevde er på tide, ut fra den tilstanden veien er i her. Men det er også alt som tilfaller Hitra og Frøya av asfalt på fylkesveiene i år.

I tillegg skal det asfalteres 1,9 kilometer fra Krogstadøra til Ulvstubakken i Snillfjord. Det viser en oversikt fra Statens vegvesen. (Se hele oversikten nederst i saken.)

- For å få best effekt ut av pengene, så velger vi å asfaltere lengre strekninger. I Sør-Trøndelag skal vi f.eks. asfaltere 8 km på fv. 65 i Orkdal og Meldal, 20 km av fv. 30 mellom Støren og Røros og 6 km på fv. 714 i Hitra kommune. Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas.

- Vi må prioritere

Ifølge Lunaas har Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilget 100 millioner kroner til asfaltering av fylkesveier. I alt skal 105 km fylkesvei og 45 km riksvei i Sør-Trøndelag få ny asfalt. Fylket har tilsammen 2350 km fylkesvei og 390 km riksvei.

Etter Statens vegvesens vurdering blir 2017 et godt år for asfaltlegging, men erkjenner også at det foretas prioriteringer og at flere strekninger skulle hatt nytt dekke.

- Selv om vi asfalterer ca. 150 km riks- og fylkesveier i år, vil ikke alle veier som har f.eks. dype spor, få nytt dekke. Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veier som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veier, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på veien og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2017, ble planlagt i fjor høst.

- Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere, sier han.

Måler tilstanden

- Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveier. Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og utviklingen. Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Årets asfaltseong starter i mai og avsluttes i september.

- For å sørge for at vi får mest mulig ut av pengene, jobber vi systematisk og metodisk med et flerårig asfaltprogram. Vi velger steinrik og slitesterk asfalt på veier med stor trafikk. Hvis fundamentet på veien er god, er levetiden på asfalt på slike veier seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veier, som har et godt veifundament, kan være 15-20 år, sier Lunaas.