Minibuss har kjørt av veien

Politiet melder at en minibuss med fire personer ombord har kjørt av veien på Fv. 714 ved Fillan.

- Det er opplysninger om kun mindre personskader. Nødetatene er på vei til stedet, forteller politiets operasjonsleder klokka 09:40.

Ulykken har skjedd omlag tre kilometer fra Fillan i retning Sandstad.

Det lokale lensmannskontoret opplyser at de første tilbakemeldingene forteller at det går tilsynelatende greit med de involverte, og at det er svært glatt i området.

hitra-frøya.no oppdaterer saken