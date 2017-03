Nytt snøfall = nye runder med kjettinger

Det er ennå ved 08:30-tida ikke meldt om større trafikale problemer etter at det i løpet av natta har falt en del våt snø over øyregionen. Lokalavisa har fått flere meldinger om laksevogntog som står parkert for å få lagt om til kjettinger, men ingen utforkjøringer.

Dette vogntoget sto tidligere i morges i bakken ved Kjerringvåg på Dolmøya, men kom seg videre ved egen hjelp etter at sjåføren hadde fått på kjettinger.

