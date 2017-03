Trafikken er åpnet igjen etter morgenkork ved Barman skole

Det var i morgentimene onsdag nytt trafikkaos ved den berømte problembakken på Fv. 714 ved Barman oppvekstsenter. Snøglatt føre førte til at flere store kjøretøy stoppet i bakken og trafikken korket seg.

Bilister forteller til lokalavisa at enkelte har snudd for å kjøre den lengre omveien om Hestnes/Melandsjø for å komme seg mellom Hitra/Frøya.

- Vi fikk melding klokken 07.50 fra trafikanter på stedet, om at noen vogntog har trøbbel ved skolen i Barmfjorden. Politiet er på vei dit nå. Ellers har vi ikke fått noen bekreftelse på hvordan forholdene er der. Men det er godt mulig at det kan være trøbbel med trafikken der ja, sier trafikkoperatøren ved Statens veitrafikksentral.

Klokka 08:10 forteller en bilist til lokalavisa at trafikken fortsatt står og at man venter på strøbil.

Oppdatert klokka 08:17: Veien er nå åpnet for trafikk, forteller en bilist til lokalavisa