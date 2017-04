SUV-eier fryktet bilbrann inne i Hitratunnelen

Brannvesenet, ambulanse og politi ble sendt ut etter at det ble meldt om røykutvikling i Hitratunnelen ved 16-tida. Det ble tidlig meldt at det var et vogntog som hadde fått varmgang og at dette var årsak til røykutviklinga. Men ifølge lokalt brannvesen skyldes den kraftige røykutvikliinga problemer i en personbil.

- Årsaken til røykutviklingen var en turboslangen som hadde røket i en SUV. Dette skaper mye røyk og bilføreren trodde selv det var brann, forteller Lars Arne Børø i brannvesenet.

Brannvesenet fikset bilen på stedet så sjåføren kunne kjøre videre. Tunnelen var stengt en halvtimes tid og åpnet igjen ved 16.30-tida

