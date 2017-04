Vogntog med varmgang ga utrykning til Hitratunnelen

Brannvesenet, ambulanse og politi ble sendt ut etter at det ble meldt om røykutvikling i Hitratunnelen ved 16-tida.

Det viser seg at det er et vogntog som har fått varmgang og at dette er årsak til røykutviklinga.

- Vogntoget trenger berging, forteller politiets operasjonsleder.

Tunnellen har vært stengt, men er ifølge Vegtrafikksentralen nå åpnet igjen ved 16.30-tida

