Motorsyklist stakk av fra politiet

Trafikk

Politiets patrulje ble onsdag kveld oppmerksom på en lettmotorsykkel i Fillan som de ønsket å ta nærmere i øyensyn. Fører av lettmotorsykkelen stakk av før politiet fikk vedkommende i tale. Senere på kvelden fikk patruljen tak i fører av motorsykkelen, og det viste seg at kjøretøyet hadde mindre mangler som det ble gitt pålegg for.

- Det kan se ut til at fører fikk litt panikk da han ble oppmerksom på politiet, og at dette er årsaken til at han stakk av. Han har fått en kraftig advarsel, og det blir ikke gjort noen anmeldelse fra politiets side, opplyser Arlid Sollie ved lennsmannskontoret.