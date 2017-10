Her forsvant veien

Trafikk

Tore Nyvoll har vakt i Mesta, og han fikk klokka halv åtte i morges melding om at regnet hadde gravd et hull i veien ved Leirvika, på veien ut mot Kongensvoll i Snillfjord. En time etter var hele veien rast ut.

- Det har vært problem med en del overvann på veien her tidligere. Men nå har det vært et enormt regnvær. Jeg snakka med folk her som sier at aldri har opplevd lignende nedbør, sier Tore Nyvoll.

Når lokalavisa kommer, er de første lastebilene igang med å fylle opp. På andre siden av veien står en gruppe folk som lurer på når det blir mulig å komme seg over.

En av dem er Anne Berit Kvam. Hun bor på Sunde, men har hytte i området like utenfor rasstedet.

- Vi har vært på hytta hele helga, og vi har begge bilene her. Så nå lurer vi på når og hvordan vi skal komme oss heim. kanskje må vi ro, fleiper hun.

Hun forteller at hun i morgen skal kjøre postruta nettopp langs denne veien.

Nyvoll i Mesta regner med at de skal få tette mye i løpet av de neste timene. Når lokalvisa er der litt før klokka tolv har han troa på at de kanskje allerde innen klokka tre skal ha greit å fyllt i slik at det kan være mulig å passere.