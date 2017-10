Det meste fungerer greit etter nattas uvær. Noen få unntak er det

Trafikk

Nattas kraftige vindkast har ikke medført spesielt store problemer for lokalsamfunnet. Det melder de offentlige instansene lokalavisa har vært i kontakt med på morgenkvisten.

Et lite unntak gjelder i Madsvågen ved Nesset. Her forteller bilister forteller til lokalavisa mandag morgen om trafikkale problemer. En lyktestolpe har veltet - antakelig etter nattas kraftige vind - slik at kabelen henger ned i veibanen. Dette skaper vansker for større biler som busser og lastebiler.

Veivesenets folk dirigerer trafikken på stedet. Vegtrafikksentralen har ingen infomasjon om hendelsen klokka 08:00.

Ifølge Tore Wuttudal i TrønderEnergi er det ikke en strømførende kabel som henger. Det er ifølge Wuttudal en privat stolpe som er falt ned, og i den henger en fiberkabel fra Telenor.

- Vi får verken til å gjøre noe med denne eller kan ta ansvar for denne.

- Hvordan har natta vært for strømselskapets del?

- Folka våre forteller at det har vært hustrig og at lyset har "bløkta" noen ganger. Men så langt har jeg ikke fått melding om at vi har hatt noe utfall, sier Wuttudal.

Politiets operasjonsleder har på morgenkvisten ingen hendelser fra Hitra og Frøya som har med været å gjøre.

Meteorologisk Institutt meldte søndag at helgas høstlige uvær slett ikke var over. Sent søndag kveld og natt til mandag kom et veldig lite, hissig og kraftig lavtrykk over Trøndelagskysten.

– Det er snakk om liten til full storm, og det kan bli vindkast på 30-35 meter i sekundet. Det er kraftig vind, sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl til NRK.