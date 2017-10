Lakseveien stengt i en halvtime grunnet bilberging

Trafikk

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen melder av Fv. 714 Lakseveien er stengt en halvtimes periode søndag morgen fra ca kl. 9. Årsaken er bilberging ved Våvatnet.

Det kom i går kveld hvitt dekke på Lakseveien over Våvatnet. Politiet har ikke meldt om alvorlige hendelser her.

Klokka 09:13 melder vegtrafikksentralen at veien igjen er åpnet for trafikk.

På E39 Høgkjølen i Orkdal kjørte en lastebil av veien på glatta i natt. Politiet rapporterte ingen personskade her heller, men at det var glatt på stedet. Litt senere kom melding om at en personbil hadde kjørt av veien på samme sted. Denne bilføreren blir anmeldt for kjøring på sommerdekk.