Vogntog står fast i bakke på Lakseveien

Trafikk

Et vogntog som står fast i en bakke ved Slørdal i Snillfjord, skaper i ettermiddag nye køer på Lakseveien. Det skjer bare en halvtimes tid etter at veien ved Krokstadøra er åpnet for trafikk etter formiddagens ulykke, som krevde ett menneskeliv.

Det forteller bilister til lokalavisa Hitra-Frøya og det bekrefter også Statens vegvesen Vegtrafikksentralen.

- Fv 714 har begrenset framkommelighet på grunn av bilberging, melder Vegtrafikksentralen klokka 16:40.

Vegtrafikksentralen advarer generelt mot glatte veier over store deler av Trøndelag i ettermiddag.