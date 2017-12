Trafikk

Statens vegvesen vegtrafikksentralen varsler klokka 09:20 at Frøyatunnelen blir stengt en periode. Årsaken er at det er oppdaget et hull i veibanen.

- Frøyatunnelen er midlertidig stengt pga. vedlikehold av hull i veibanen. Entreprenør er på stedet, lyder meldinga.