Blir anmeldt for ikke å ha varslet sin egen ulykke

Trafikk

Bilføreren som fredag kveld kjørte av veien ved Skaget ved Fillan, blir anmeldt.

- Vi har vært i kontakt med fører av bilen som var edru og uskadet. Fører blir anmeldt for å ikke ha meldt fra til politiet om at han har vært involvert i et trafikkuhell, forteller politiets operasjonsleder.

Ulykken ble rapportert inn til politiet klokken 19.30.

- Det er ingen personer i eller ved bilen. Vi vil forsøke å finne den som har kjørt bilen. Bilen ligger på taket i nærheten av veibanen, fortalte vakthavende ved politiet til lokalavisa tidligere i kveld, og la til at det var personer som ikke har noe med ulykken å gjøre som meldte den inn. Politiet var da på vei til ulykkesstedet.

Folk som var i området etter uhellet, fortalte til lokalavisa at det skal ha vært to personer i bilen og at de skal ha kommet heldig fra utforkjøringa.

Bilen har kommet fra Sandstad i retning Fillan og kjørt ut i høyrekurven før 60-sonen ved Fillan. Bilen har fått en del materielle skader i fronten og ble liggende på siden etter uhellet. Bilberger har i kveld hentet bilen.