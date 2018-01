De to neste ukene må båtpassasjerer titte ekstra nøye på skiltinga

Trafikk

Kystekspressen vil de neste to ukene bare kunne bruke den ene siden av anløpskaia på Sandstad. Grunnen er at kaia skal utbedres.

Som kjent anløper normalt nordgående og sørgående hurtigbåt Sandstad samtidig. Det går ikke an mens arbeidet pågår. For reisende fra Hitra og Frøya betyr dette at det blir ekstra viktig å følge med på at man går ombord i riktig båt.

- Utbedringsarbeidet medfører at ikke begge fartøyene kan legge til kai samtidig. Reisende henstilles til å møte opp i god tid og være observant på skilting om bord relatert til hvilket fartøy som går mot Trondheim og hvilket fartøy som går mot Kristiansund, opplyser rederiet FosenNamsos Sjø.

Arbeidet startet 5. januar og pågår ut uke 3.