Trafikk

Selskapet FlyViking AS, som i høst åpnet en daglig flyrute fra Ørlandet til/fra Oslo, innstilte helt på tampen av fjoråret alle de øvrige flyrutene sine, men ville forsøke å opprettholde driften på Ørlandet-ruta. I dag varsles det at fra og med 14. januar 2018 vil driften av ruta Ørland-Oslo-Ørland videreføres av selskapet Viking Air Norge. Selskapet har inngått avtale med Danish Air Transport A/S (DAT) om å gjennomføre flyvningene på ruta-

– Vi er svært glade for å ha kommet til enighet med Danish Air Transport om en avtale, sier daglig leder Heine Richardsen i FlyViking. – Dette er en rute vi hele tiden har hatt et ønske om å opprettholde og videreutvikle. Samarbeidet med DAT gir oss denne muligheten, fortsetter Richardsen i en pressemelding.

Danish Air Transport A/S vil gjennomføre flyvningene gjennom sitt datterselskap DOT LT. De skal benytte flytypen ATR 42-300, som er en større maskin enn det FlyViking har benyttet på ruta. Flyet har plass til 46 passasjerer.

Øyværinger sliter med å rekke det nye billigflyet To nye, daglige flyavganger Ørland-Oslo er vanskelig å nå med dagens hurtigbåttilbud til/fra Hitra og Frøya. Men nå vil næringsforeningene vil jobbe sammen for å nå flyet i tide.

– DAT har fløyet på det norske rutenettet siden 2003 og har gjennom årene i Norge bevist at de har levert sikre flyvninger med en regularitet og punktlighet i absolutt toppklasse, sier Jesper Rungholm i Danish Air Transport. – Flyviking er derfor sikre på at DAT vil være en god samarbeidspartner i videreutviklingen av ruten og Ørland som destinasjon. Økt kapasitet vil også komme alle reisende til gode, gjennom at antallet billige billetter vil bli flere, sier Richardsen.

Avtalen med DAT vil også sikre reisende til og fra Ørland et mer brukervennlig system for billettbestillinger.

- Det betyr blant annet at bedrifter som benytter reisebyråer for sine bestillinger, i løpet av kort vil kunne kjøpe billetter på ruten gjennom sine eksisterende kanaler. I tillegg vil det gi alle reisende mulighet til å bestille gjennomgående billetter, der reisen til og fra Oslo kan skje med andre selskaper som for eksempel SAS, Finnair og Emirates. Reisetilbudet svarer opp til den servicen reisende er vant med i 2018, sier Richardsen.

– Dette vil være en betraktelig styrking av tilbudet for reisende til og fra Ørland, som også vil få en langt enklere reiseopplevelse, sier Heine Richardsen.

Danish Air Transport A/S er et dansk selskap som ble etablert i 1989.