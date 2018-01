Skolebussene forsinka til skolen. Her er noe av grunnen

Trafikk

Fillan skole sendte i morges ut melding til foreldrene om at stort sett alle skolebussene var forsinket, og at man jobbet med å få ordnet skyss til alle.

Her er noe av forklaringa; i Mellomsæterbakken på Fjellværsøya har skolebussen sklidd av veien. En bilist som passerte stedet, forteller til lokalavisa at det var godt strødd, men at det likevel var glatt.

Det er ikke meldt om alvorlige hendelser i trafikken i dag, selv om gårsdagens væromslag har gjort mange av veiene glatte.

