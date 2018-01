- Vi gjør det av hensyn til sikkerheten

Trafikk

Oppdatert kl. 13.10: Det blir likevel hjemkjøring med skolebussene i ettermiddag.

- Boreal melder at all hjemkjøring fra skolene på Fillan kl. 14:45 går som normalt. Mange barn har kommet seg på skolen i løpet av dagen, og veiholder arsler at det nå skal være strødd, forteller Grethe Opsal i AtB.

Alle skolebusser på Hitra ble i dag tidlig innstilt på grunn av føreforholdene. Dette rammet rundt 160 elever som skulle til Fillan skole.

- Alle skolebusser innstilles både til og fra skolen i dag. Boreal kjører rute 420 til Frøya og Sunde med avgang fra Fillan skole klokka 14:45. Det presiseres at denne bussen kun vil kjøre hovedtraseen fv. 714, sto det i ei melding rektor Hege Østmark ved Fillan skole sendte ut i formiddag.

Grethe Opsal, direktør kommunikasjon og drift i AtB, sier til lokalavisa at det er de glatte veiene som er årsak til at alle skoleruter rundt om på Hitra ble innstilt i dag tidlig.

- Det pågår strøing av veiene, men i og med at det regner, legger det seg på is på strøsanden. I samråd med skolene er det besluttet at all skoleskyss innstilles resten av dagen. Dette av hensyn til sikkerhet. Foreldre har fått informasjon via skolen, sier Opsal.

Klokka 10:30 har trafikkselskapet gjort en ny vurdering og Opsal sier at slik situasjonen er for øyeblikket, får Strand skole hjemkjøring som normalt.

Atb legger til at rutebussene i rute 420 og 320 går som normalt.

- Men det må påregnes forsinkelser, sier Opsal.