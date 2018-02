Trafikk

Statens vegvesen gjennomførte onsdag en utekontroll ved Eidsvatnet på Hitra.

Under kontrollen ble en sjåfør anmeldt for manglede førerkort klasse BE (personbil med henger) og en annen sjåfør for ugyldig førerkort klasse C1 (lett lastebil). En tilhenger ble avskiltet fordi den var i dårlig teknisk tilstand.