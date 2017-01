Metereologisk institut har i dag utstedt varsel om høy vannstand langs norskekysten fra svenskegrensa til Rørvik i morgen. Høyest vannstand er beregnet sør for Stadt, med 80 -110 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. For vårt område meldes det om mulig høyvann 60-75 cm over høyde i tidevannstabellen.

Springfloa blir torsdag formiddag.