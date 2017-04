Kraftig regnvær på vei inn fra havet

Meteorologisk Institutt har sendt ut et OBS-varsel som gjelder hele elleve fylker; Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Kraftige regnbyger i Norskehavet på vei inn mot Vestlandet, Trøndelag og Nordland, noe som gir mulighet for torden tirsdag ettermiddag og kveld.

Været som gir vanskelige kjøreforhold i Sør-Norge skyldes et lavtrykk som ligger vest for Island, som nå beveger seg over Norskehavet.

– I løpet av dagen i dag, natt til i morgen og i morgen tidlig vil det bevege seg over kysten i Trøndelag, men vinden kommer til å minke når den når land, sier meteorolog Martin Granerød til NRK Trøndelag .

