Været

Værvarselet gir håp om en rimelig fin høstferie-uke på Hitra og Frøya. Det meldes litt regn og vind nå lørdag. Men fra søndag og utover i høstferie-uka er det relativt rolige vindforhold til oktober å være. Og sola skal også titte fram omtrent hver eneste dag.

Dagtemperaturer på Hitra og Frøya skal ligge på 9-11 grader, dette gjelder også i øyrekka. Her kan det normalt nok bli litt mer vind, opp i frisk bris tirsdag-torsdag, men her presiseres det at vindvarselet er noe usikkert.

