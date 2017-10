Kraftige vindkast og høy vannstand kan gi skader langs kysten

Været

Meteorologisk Institutt melder at det ventes kraftig vind ytterst på Trøndelagskysten denne helga. Lørdag kveld kan det komme opp i liten storm 21-22 m/s i ytre strøk.

- Lørdag vindkast på 25-30 m/s fra sørvest utsatte steder i ytre strøk, lyder OBS-varselet for Trøndelag. Varselet forteller også at vindstyrken kombinert med høy vannstand gir fare for skade på brygger og annet i kystsonen.

- Fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges.Vurder behov for forebyggende tiltak, skriver Meteorologisk Institutt.

Lokale meldinger fra yr.no forteller om kraftigs vind utpå lørdagskvelden. For Mausund meldes det 21-22 m/s, altså liten storm. Mens det lenger inn over Frøya og Hitra "bare" er kulingvarsel.