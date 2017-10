Venter nye, kraftige vindkuler i natt

Været

Meteorologisk Institutt melder at helgas høstlige uvær slett ikke er over. Sent søndag kveld og natt til mandag kommer ny, kraftig vind over Trøndelagskysten.

- Natt til mandag økning til sørvest full storm, dreiende vestlig og gradvis minkende til sterk kuling. Det kan komme kraftige vindkast på 30-35 m/s, melder yr.no.

– Det er snakk om liten til full storm, og det kan bli vindkast på 30-35 meter i sekundet. Det er kraftig vind, sier statsmeteorolog Bente Marie Wahl til NRK.

Gjennom søndagen har meteorologene holdt uværet under oppsikt og vurderer om det skal oppgraderes til ekstremvær. Man regner med at vinden treffer Møre og Romsdal først, og så beveger seg nordover mot oss.

– Det er et veldig lite, hissig og kraftig lavtrykk som kommer inn i kveld. Dette er områder av landet som er vant til stormer, men når det er et såpass lite lavtrykk, kan det ofte være mer uforutsigbart og kan fortere endre bane enn større lavtrykk. Går det i en litt annnen bane enn ventet, kan det fort bli mye verre, sier Wahl.