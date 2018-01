Hissig lavtrykk kan treffe oss med orkan og sterke vindkast

Været

Meteorologisk Institutt har i dag gått ut med varsel om at svært kraftig vind kan treffe Midt-Norge som ekstremvær nå på søndag.

– Det kan bli orkan og vindkast opp i 40 meter per sekund, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid til yr.no om lavtrykket som kan treffe Møre og Romsdal og Trøndelag.

Meteorologisk Institutt holder ekstra nøye observasjon med et lavtrykk som i dag er under dannelse ved Island. Det oppfører seg uforutsigbart, men meteorologene varsler nå at det ser ut til å treffe Norge nord for Stad søndag morgen og formiddag.

– Hvis prognosen ikke endrer seg i løpet av det kommende døgnet, erklæres det som ekstremvær og vil få et eget navn, sier Fagerlid.

Sør-Trøndelag ligger an til å få den sterkeste vinden, og på kysten av Fosen kan det bli kortavarig orkan.

Advarselen som instituttet har sendt ut, sier:

"Søndag morgen er det fare for sørvest sterk storm 30 m/s utsatte steder, om formiddag dreiar vinden vest senere nordvest. Det er fare for vindkast på omkring 40 m/s også inn over land. Søndag ettermiddag minker vinden gradvis."