Kraftig vind i vente

Været

Et kraftig høytrykk over Baltikum og et kraftig lavtrykk ved Island vil søndag og mandag gi kraftig sør sørøstlig vind fra Trøndelag i nord til Vest-Agder i sør. Meterologisk institutt har sendt ut obs-varsel på vindkast mellom 25–35 meter i sekundet, melder nrk.no søndag formiddag.

Til adressa.no sier vakthavende meterolog ved Meterologisk institutt, Marianne Andersen, følgende:

- Vi forventer sørlig kraftig vind i Midt-Norge. Vi er bekymret for de kommende vindkastene, men vi vet foreløpig ikke hvor vinden vil slå ned.

Andersen legger til at den kraftige vinden er ventet å komme til Trøndelag natt til mandag. - Det vil nok merkes best i fjellet og ved kysten, og så vil det slå ned lokalt, uten at vi ennå kan si med sikkerhet hvor. Men mye vind blir det, sier Andersen til adressa.no.