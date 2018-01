Halten havnet i stormsenteret

Været

Mens øyregionen ellers ikke er vesentlig berørt av uværet som blåste innover Trøndelag natt til mandag, ble Halten utsatt for kraftige vindkast i natt.

Ifølge eklima hos Meteorologisk institutt, gjengitt på adressa.no, er det målt vindkast over 30 sekundmeter fire steder i fylket i natt. Ett av dem er Halten fyr, der sterkeste vindkast ble målt til 30,5 m/s. På Ørlandet ble det målt 25,9 m/s. Sterkest vindkast i Midt-Norge opplevde Drivdalen med kast på over 40 m/s.

Middelvinden (gjennomsnittlig vindhastighet over ti minutter) har på Halten blitt til målt liten storm (24,4 m/s) i natt. Mens på de to andre offisielle værstasjonene i øyregionen, Sula og Sandstad, er det "bare" målt stiv kuling. Sandstad 16,7 m/s og Sula 15,1 m/s.

På Folgefonna i Hardanger er det i natt målt vindkast på hele 48,5 m/s, skriver yr.no. Det tilsvarer en hastighet på 174 km/t. Mannen i Møre og Romsdal målte 45,8 m/s.

– Vinden vil øke på frem til i formiddag, og den vil være på sitt kraftigste frem til kvelden de fleste steder, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

– Slike verdier er fryktelig mye og helt klart ekstreme. Men i og med at de kraftigste vindkastene rammer fjellområder, har vi valgt å ikke melde ekstremvær, selv om det er veldig nært. Vurderingen hittil er at bebygde områder som blir rammet av de kraftigste vindkastene er små og få, sier Thyness.

Værmeldinga for øyregionen tilsier i skrivende stund ikke at vi skal få oppleve slike voldsomme vindkast, men været fører likevel til utfordringer for båttrafikken.