Mer åpenhet kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre

Psykisk helsetjeneste – et lavterskeltilbud for alle

Psykisk helsetjeneste i Hitra kommune er et lav-terskeltilbud. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som selv vurderer å ha behov for kontakt med oss. Vi -anbefaler imidlertid å ta kontakt med fastlege for å undersøke om det kan være somatisk sykdom som er årsak til dine symptomer/plager. Din fastlege kan også sende henvisning til oss. Tilbudet er rettet mot voksne fra 18 år og er individuelt tilpasset og -målrettet.

Vi har brukermedvirkning i fokus, og vår målsetting er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Vi samarbeider ofte med fastlege, andre hjelpeinstanser og pårørende for at du skal få et helhetlig og best mulig tilbud – dersom du gir oss lov til det.

Trenger du noen å snakke med? Se nederst i denne artikkelen for vår kontaktinfo





Variert og tilpasset tilbud

Tilbudet vårt består av samtaler og kurs/grupper med forskjellige temaer som for eksempel Søvnkurs, Mestringskurs, KID – kurs i depresjonsmestring. En del av kursene holder vi sammen med Treningsklinikken som vi har et godt samarbeid med.

De som kommer til oss har alle ulike problemstillinger. Det kan være depresjon, angst, sorg, samlivsbrudd – eller man trenger bare noen å snakke med om hvordan man har det. Noen trenger oppfølging over lengre tid, mens andre trenger kortere tid.

Pr dags dato er vi fire damer som jobber i psykisk helsetjeneste med god kompetanse og bred bakgrunn innenfor feltet.





Lavterskeltilbud

Vi ønsker med dette å gi informasjon til Hitras innbyggere om den psykiske helsetjenesten og skape mer åpenhet om psykisk helse. Vi ønsker også at det skal være en lav terskel for menn å ta kontakt med oss, menn har den samme psykiske helsen som kvinner, men tar i mye mindre grad kontakt med hjelpeapparatet og oppsøker hjelp for dette.









- Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn





Vi er inne i en spesiell tid med tanke på korona og forebygging av smitte. Dette kan også påvirke den psykiske helsen, spesielt i møte med en advent og jul som ikke blir helt slik vi er vant til. Arrangement er avlyst og det er færre møteplasser. Det blir ekstra viktig i år å tenke på de som ikke har noen rundt seg- ta en telefon til noen du vet er alene- hør hvordan det står til og inviter ut på en tur i den fine naturen vi har på Hitra.

Bekymringer og stress knyttet til situasjonen vil kunne forverre de psykiske helseplagene du har eller medføre at nye symptomer dukker opp. I tillegg kan de iverksatte tiltakene i samfunnet gjøre det vanskeligere å bruke de mestringsstrategiene som ellers er til hjelp. Dette gjelder særlig dersom du er i karantene eller isolasjon på grunn av koronasmitte.





Gode råd til en spesiell adventstid

Det er viktig at du forsøker å holde deg til den vanlige behandlingsplanen din. Ta kontakt med din behandler eller annet hjelpepersonell ved behov eller dersom du har spørsmål. Dette er spesielt viktig dersom du opplever at din psykiske helsetilstand forverrer seg betydelig. Unngå at fokuset på smittevern går på bekostning av å ta vare på helsen din.

Det er utarbeidet egne råd for å håndtere psykiske belastninger for personer i karantene og isolasjon. Disse rådene vil også være nyttige for personer med psykiske helseplager.

Husk å ta i bruk de mestringsstrategiene som har hjulpet deg før. Hvis disse ikke lar seg gjennomføre på grunn av de nåværende smittetiltakene, forsøk å finne alternativer. Ta kontakt med behandler eller hjelpeapparat dersom du trenger hjelp og råd til dette.

Det er viktig å opprettholde en normal døgnrytme og struktur, særlig dersom du er i karantene/isolasjon eller er forhindret fra å delta i vanlige aktiviteter på grunn av smittetiltak.

Oppretthold sosial kontakt med venner, familie og andre som er en støtte for deg, eventuelt over telefon eller sosiale medier dersom du ikke kan møte dem fysisk.

Anerkjenn at dine psykiske helseplager og din historie kan påvirke hvordan du tenker, føler og reagerer på korona-situasjonen.

Det er ikke uvanlig å være engstelig, stresset eller å bli bekymret.

Husk at selv om tiltakene som gjøres nå er omfattende, er hensikten å hindre at flere blir smittet og å beskytte dem som er særlig sårbare for koronaviruset.









Trenger du noen å snakke med?

For å øke tilgjengeligheten av psykiske helsetjenester har Hitra og Frøya gått sammen om å opprette en døgnbemannet støttetelefon/samtaletelefon for befolkningen i øyregionen. Hit kan du ringe om du trenger noen å snakke med, du kan også få hjelp til videreformidling til legevakt, legen din eller psykisk ­helsetjeneste.





Telefonen blir bemannet av ­ansatte ved Interkommunal Oppfølgingstjeneste.

Telefonen vil bli betjent alle dager, 24t i døgnet. Vakttelefon: 480 49 260

Alarmtelefon barn og unge Tlf. 116 111 (hele døgnet)

Mental helses hjelpetelefon Tlf. 116 123 (hele døgnet)