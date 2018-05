Bilfører blåste til langt over tillatt grense

Frøya

Politiet meldte klokka 02.23 at de hadde stanset en bilfører. Politiet beskrev det på følgende måte på Twitter: "Bilfører stanset og har blåst til laangt over tillatt grense for å kjøre motorvogn."

- Personen ble stanset i forbindelse med at vi hadde en promillekontroll der, sier operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt.

Det ble tatt utvidet blodprøve av bilføreren, og vedkommende blir anmeldt.