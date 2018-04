Giganten «Ocean Farm 1» blir liten sammenlignet med SalMars nye havmerd

Havbruk

SalMar vil bygge en havfarm som er dobbelt så stor som Ocean Farm 1.

Diameter på 160 meter og plass til tre millioner laks. Prislapp: 1,5 milliarder kroner. Det er Salmars nye havmerd, «Smart Fish Farm», i rene tall. Konseptet er utviklet av det Stavanger-baserte selskapet Mariculture, hvor SalMar har kjøpt 51 prosent av aksjene. Selskapet har søkt om 16 utviklingstillatelser.

«Ocean Farm 1» som ble satt i sjøen i fjor, har plass til rundt 1,5 millioner laks. Den har en diameter på 110 meter og kostet 690 millioner kroner.

Eksklusivt intervju: Slik tror Gustav Witzøe fremtidens oppdrett blir Bli med ut til giganten som rommer 71 Pirbad og fire Tryggvason-statuer Salmar tror fremtiden for bærekraftig vekst i oppdrettsbransjen er å flytte fra fjord til hav, og en helt ny regulering.

Da det foregår patentbeskytting for tiden, ønsker ikke SalMar å røpe ytterligere tekniske detaljer. Ifølga Adresseavisen opplyser likevel selskapet i en pressemelding at løsningen langt på vei vil kunne løse konfliktene om miljø og arealer som næringen møter i dag. Havmerden skal plasseres i Norskehavet utenfor trøndelagskysten.

– Den vil kunne tåle bølgehøyder opp til 31 meters høyde. Det vil si at merden kan ligge langt ute i Norskehavet, og Salmar har startet et arbeid for å identifisere det området som miljømessig er best egnet for etableringen, sier Gustav Witzøe, gründer og kontrollerende eier i Salmar.