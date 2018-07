Havbruk

SalMar-gründerens familieselskap Kvarv omsatte for 15,5 milliarder kroner i fjor.

På spørsmål om hvor langt ute i verden de ønsker å vokse, svarer Witzøe at han ikke ser noen begrensninger. Han sier at de i utviklingen av SalMars store havmerd samarbeidet med miljøer rundt olje- og offshorebransjen, og at dette er teknologi som også kan brukes på andre arter enn laks.

– Er det mulighet for oppdrett andre steder, så er det også mulighet for å levere norsk teknologi, sier Witzøe til Adressa (krever innlogging).

Ved siden av SalMar utgjør selskapet sjømatkonsernet Insula en stadig større del av virksomheten, og står for størstedelen av inntektsveksten i fjor.

Witzøe sier at denne delen av næringen har vært preget av mange selskaper, uten tilstrekkelige muskler til å få opp sjømatforbruket gjennom produktutvikling. Han sier at de ønsker å bidra til en konsolidering, og utelukker ikke at de vil kjøpe opp selskaper lenger ned i Europa.

– Vi vil i hvert fall se på den muligheten, sier han.

Kvarv-konsernets overskudd før skatt endte på nær 3,8 milliarder kroner. Det er det beste noen gang.

– Vi tenker ikke på det. Hvis en skihopper tenker at han skal langt ned i bakken, så lander han like gjerne på kulen. Vi er opptatt av å gjøre de riktige tingene, og da vil også resultatene komme, sier Witzøe til avisen.