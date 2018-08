Marine Harvest har aldri vært mer verdt

Havbruk

Med en aksjekurs klokket inn på 180,55 kroner onsdag ettermiddag, steg Marine Harvest til tidenes høyeste nivå. Børsverdien er nå 80,5 milliarder kroner.

Siden inngangen til februar har aksjekursen lagt på seg med 38 prosent.

Mens lakseprisen i løpet av sommeren har falt tungt, har Marine Harvest klatret langt og høyt.

Laksekjempen Marine Harvest er ikke alene. Flere andre av de store lakseoppdretterne nærmer seg også toppnoteringer.

Skal en følge det normale sesongmønsteret for lakseprisen, er det ingenting som tyder på at lakseprisen skal styrke seg vesentlig med det første. Spotprisen bunner som regel ut et stykke ut på høsten.

Spranget fra skyhøye aksjekurser ned til en laksepris som nå er nær årets bunn, på like over 50 kroner kiloet, er påfallende. Men aksjene prises på forventninger. Ikke på dagens øyeblikksbilde, men på fremtidsforventinger. Og fremtidsoptimismen på vegne av sektoren er formidabel.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets merker seg også et skift mot såkalte value-aksjer, når han skal gi sin vurdering av prisingen.

– Det som nå skjer er en sektorrotasjon på globalt basis ut av tech- og vekst-aksjer og inn value-aksjer. I Norge drar sjømatsektoren nytte av dette og dette vises blant annet i dagens oppgang i sjømatindeksen, sier Paul Harper til TDN Direkt.