Fem selskaper dro inn 21,7 milliarder kroner på driften i fjor

Havbruk

Vi er kommet et stykke ut i august, og de aller fleste av landets fiskeoppdrettere har nå levert inn sine årsregnskaper til Brønnøysundregisteret. iLaks har gjennomgått regnskapene til 67 oppdrettere av matfisk av laks og ørret.

Totalt tjente disse aktørene 21,7 milliarder kroner på driften i 2017.

Milliardklubben

Som vanlig var det markedsleder Marine Harvest som tjente mest. Storfisken noterte seg for et driftsresultat på 4,6 milliarder kroner etter en omsetning på 32,9 milliarder kroner.

Foruten Marine Harvest, var det fire selskaper som håvet inn mer enn en milliard kroner i driftsresultat. Dette var kvartetten Nordlaks, Cermaq, SalMar, Lerøy Seafood Group.

For dem som fortsatt måtte være i tvil; 2017 var et nytt bunnsolid år for norske oppdrettere. Lakseprisene var de høyeste i moderne tid, men målt etter driftsmargin var fjoråret likevel ikke det historisk sett det aller beste.

Høykonjunktur

Både 2010 og 2016 viste nemlig høyere driftsmarginer enn det vi så i fjor. En gjennomsnittlig driftsmargin på 25 prosent for landets 20 største oppdrettere lar seg uansett høre og understreker at bransjen surfer på en høykonjunktur.

Høykonjunkturen har fortsatt inn i 2018, med kruttsterke laksepriser i første halvår. Næringen er med det inne i det sjette året på rad med gjennomsnittlig tosifret driftsmargin.

11 oppdrettselskaper noterte seg for en omsetning på mer enn en milliard kroner i fjor. Det er identisk med året før. Fem av disse milliardselskapene er børsnotert, og ett, nærmere bestemt Cermaq, er utenlandsk eid.