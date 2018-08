Han blir den nye fiskeri- og havbrukssjefen

Havbruk

Harald Tom Nesvik overtar som ny fiskeriminister etter Per Sandberg, som har trukket seg etter den omstridte Iran-saken.

Nesvik er tidligere parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet og var innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal i perioden 1997-2017.

– Utnevnelsen av Harald Tom Nesvik til å overta posten som ny fiskeriminister er lovende, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge

– Nesvik er en av Frps mest rutinerte politikere med bred bakgrunn fra Stortinget og har over år vist et sterkt engasjement for sjømatnæringen, skriver iLaks.no.

Lokalavisa har forsøkt å oppnå kontakt med Sandbergs statssekretær Roy Angelvik, foreløpig uten å lykkes.