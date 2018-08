Kopler den nye ministeren på klagesaken om havbruksmuseum

Havbruk

Hitra kommune ved ordfører Ole L. Haugen har kontaktet den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik inn i spørsmålet om å få en avklaring på finsansieringa av Ægir - norsk havbruksmuseum. Museet er tenkt etablert ved siden av hurtigbåt-terminalbygget på Sandstad. Som lokalavisa har omtalt flere ganger, ønsker museumsledelsen å finansiere driften av museet gjennom spesialkonsesjoner på laks.

Etter først å ha fått avslag, har man klaget, og deretter etterlyst svar. Nå forsøker altså Hitra kommune å få fram et svar gjennom den nye fiskeriministeren, som overtok posten denne uka.

- Den 3.5.16 søkte Museene i Sør-Trøndelag om tre spesialkonsesjoner for lakseoppdrett, for derigjennom å muliggjøre etablering og drift av Ægir - norsk havbruksmuseum. Etter nokså lang behandlingstid ble søknaden avslått av fiskeridirektoraet ved brev av 28.04.17. Dette avslaget ble deretter påklaget til departementet ved brev av 10.05.17. Svar på denne klagen har vært lovet lenge, og det er skapt forventninger om et positivt utfall, en så langt har ikke det framkommet formelt, skriver Haugen til Nesvik.

Havbruksmuseet "Ægir" venter utålmodig på avklaring Fikk ikke møte fiskeriministeren for å snakke om klagesaken.

Hitra-ordføreren mener det nå må være mulig å forvente en snarlig avklaring. I brevet fortsetter han:

- Det må være lov å mene at man sitter godt på overtid i forhold til å kunne forvente en endelig avklaring og svar. Jeg kunne godt repetert fra en mangeårig kamp for å få realisert et slikt museum, og jeg kunne gjengitt fra utallige møter, støtteuttalelser og velvillige formuleringer fra stortinget, departementet og dine forgjengere. Men jeg finner det unødvendig; jeg vet at saken er veldig godt kjent i departementet, skriver Haugen.

Som poengtert flere ganger i planlegginga av museet, er det i 2020 femti år siden "hvabrukets vugge" sto på Hitra.

- Det burde selvsagt bety at vi innen da har fått realisert de aktuelle planene for Ægir - norsk havbruksmuseum. Men det betyr også at det haster med en avklaring, det haster med en positiv besvarelse av den aktuelle klagesaken, skriver ordføreren.