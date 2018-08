– Vi skal ikke komme dit at politikerne forteller næringa hvordan de skal gjøre jobben sin

Havbruk

Den ferske fiskeriministeren Harald Tom Nesvik (Frp) har hatt travle dager siden Erna Solberg ringte ham om jobben i helga.

– Det viktigeste nå, etter min mening, er at man gir gode rammevilkår slik at næringa selv kan utvikle seg, sier Nesvik på telefon til iLaks mellom slagene tirsdag.

Og travelt blir det for sunnmøringen, som kommer rett fra jobb som samfunnskontakt i brønnbåtselskapet Sølvtrans.

Tirsdag er hans første hele arbeidsdag som fiskeriminister. Den startet med intervju hos NRK allerede klokka 07. Deretter hos TV 2 Nyhetskanalen, før møte på møte med politisk avdeling, ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet, ulike fagavdelinger og nytt intervju med NRK, før han satte seg i bilen på vei mot Arendalsuka.

Frykter ikke å bli arbeidsledig



– Det er mye å gjøre, og slik skal det være. Slik blir det nok også i lang, lang tid framover. Det er et tegn på at det er mye å gripe fatt i, sier Nesvik til iLaks.

– Om det er én ting jeg ikke er redd for, er det å bli arbeidsledig, sier han videre.

– Hva blir det viktigste for deg i fasen som fersk fiskeriminister?

– Det viktigste nå er å sette seg inn i saker, både det som allerede er igangsatt og det som kommer. Det ligger mange saker som har vært og er under arbeid, her.

Lang erfaring

Frp-veteranen har lang erfaring som toppolitiker. Fra 2009 til 2013 var han andre nestleder i Næringskomiteen, med ansvar for fiskeripolitikk. Nesvik har deltatt i en rekke andre delegasjoner, har en lang liste offentlige verv på cv-en og har sittet på Stortinget i 20 år.

– Min bakgrunn kommer veldig godt med. Jeg har fulgt fiskerinæringa i snart 30 år, jeg kommer fra kysten og vet hva dette betyr, sier Nesvik.

– Vi må sørge for rammevilkårene



Han var aldri i tvil da selveste statsministeren slo på tråden i helga.

– Da jeg fikk tilbudet sa jeg ja med en gang. Jeg ønsker Sølvtrans lykke til videre på ferden. For meg var det ingen andre alternativ enn å si opp, og pulten ble rydda i helga, for å si det slik, sier Nesvik.

En ting er han klinkende klar på:

– Vi skal ikke komme dit at politikerne forteller næringa hvordan de skal gjøre jobben sin. Vi må sørge for at rammevilkårene og at lovverket ligger der, slik at næringslivet har det som skal til for å skape arbeidsplasser og få omsatt. Det er det som er den politiske jobben, sier han videre.

Grønne konsesjoner



Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad (SP), sa til iLaks at han venter at den nye fiskeriministeren er tydeligere på spørsmål knyttet til grunnrenteskatten. Han frykter også at de nåværende kriteriene for grønne konsesjoner driver opp kostnadene for ny teknologi.

– Når det gjelder utviklingskonsesjoner så har jeg knapt fått åpnet en mappe ennå. Det er et regelverk det blir jobbet med i departementet. Det er over 100 søknader her nå, og det som er viktig er at man gjør en grundig jobb slik at man tar avgjørelser innenfor fastsatte rammer, og at det blir rettferdig, sier Nesvik.