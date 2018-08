Ervik: – Lusesituasjonen er i endring

Havbruk

I går kunne Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog rapportere om omfattende utfordringer med lakselus, men også pancreas disease, på Vestlandet – fra Sognefjorden og sørover. Til iLaks kunne Aarskog fortelle at lusepåslagene har vært særlig heftige fra og med juli og inn i august.

Kutte



De biologiske utfordringene er nå så store at Marine Harvest har valgt å kutte årets forventede slaktevolum med 14.000 tonn i denne produksjonsregionen.

Torsdag morgen var det konkurrenten SalMars tur til å legge frem sine resultater for andre kvartal. SalMar, som er tung i Midt-Norge, har så langt styrt unna de største luseutfordringene, men opplever nå en endring.

Konsernsjef Olav Andreas Ervik i SalMar sier at oppdrettselskapet har noen krevende områder foran seg med hensyn til håndteringen av lusesituasjonen, og at selskapet trolig vil merke det i tredje og fjerde kvartal.

Økende

– Lusesituasjonen er i endring og nivåene øker, sier han på selskapets kvartalspresentasjon i Oslo ifølge TDN Finans.

I uke 34 var to prosent av landets oppdrettslokaliteter over myndighetenes pålagte lusegrense, ifølge Barentswatch. Av disse var én lokalitet, AquaGens Stokkvika i Hemne kommune, den eneste i Midt-Norge. Alle de øvrige lokalitetene over lusegrensen var på Vestlandet.