Ideen oppsto i en kaffepause, forklarer Søbstad. I kveld går første del av den historiske lasten

Havbruk

To containere står i dag klare på Hitra kysthavn, den ene fullastet med laks fra SalMar. Den andre med produkter fra nabofabrikken Nutrimar. Disse to containerne blir de aller første i test-ruta sjøveien mellom øyregionen og kontinentet.

- Båten har varslet avgang klokka 22, forteller terminalbestyrer Per-Gunnar Martinsen i Bachke&co ved Hitra kysthavn.

Ved fabrikken på Nordskaget følger leder for slakteplanlegging og salgskoordinering i SalMar, Simon André Søbstad, godt med. Han er nemlig en sentral brikke i denne historiske lasten. Både med tanke på den praktiske gjennomføringa, men også for at det i det hele tatt nå gjøres konkrete forsøk på en ide som er mange år gammel.

Som daglig leder Arild Hoff i Egil Ulvan Rederi AS tidligere har fortalt til lokalavisa, oppsto samarbeidet mellom rederiet og lakseprodusenten i fellesskap. Simon André Søbstad utdyper at dette skjedde under et fellesmøte de var invitert i hos Tenketank Midt-Norge Sjø.

Tenketank Midt-Norge Sjø Ny tenketank skal løse eksport-utfordringer for sjømaten fra øyregionen Om 30 år kan en laksetrailer passere Klett-krysset sør for Trondheim hvert 2. minutt. Det bekymrer midtnorske politikere.

Et viktig møte på gangen

Her var flere sentrale instanser - fra Lerøy og Salmar til rederier og havneselskaper - invitert av miljøorganisasjonen Bellona for å tenke nytt og høyt om laksetransporten. Om ikke ideen om sjøveis frakt var ny, er det nytt at noen nå endelig prøver ut ideen i praksis.

- Vi hadde et spennende godt møte den gangen, det var vel i mars i år, med mye idekasting. Vi var ganske tydelige, både Lerøy og vi i SalMar, at vi ikke ser realismen i store båter og subsidierte ordninger. Vi er mye mer fan av eksisterende løsninger som vi kan bli en del av. Deretter gikk det veldig fort. I en pause sto Ivar Ulvan fra rederiet og jeg på gangen. Der og da bestemte vi oss for at nå er det på tide å komme bort fra synsinga og bli noe håndfast. Og der og da bestemte vi oss for at etter møtet skulle vi møtes for å diskutere detaljene, vi bestemte oss for å gjøre en test, forteller Søbstad.

Og legger til:

- Hadde vi ikke møttes i tenketanken den gang, hadde vi ikke vært igang i dag. I hvert fall ikke SalMar og Ulvan.

Slik skal de gjennomføre de første forsøkene med Lakseveien til sjøs - Nå vil vi ha dette fra tegnetbrettet og ut til handling. Det er filosofien vår.

Trenger ikke omveien om Orkanger

Vel tilbake på Frøya begynte Søbstad og kollegene å se på praktisk gjennomføring. Det har aldri vært aktuelt at all laksen skal over på kjøl. Og SalMar så også at det kan være smart å alliere seg med andre vare-eiere.

- Vi har en nabofabrikk i Nutrimar, som ikke produserer like mye på deadline som oss. De kjører varene sine i bil til Orkanger, hvor de lastes over på båt, en båt som faktisk går forbi Jøsnøya og Hitra kysthavn og videre sørover. De ble involvert i prosjektet, forteller han. I kveld (torsdag) går altså Nutrimar-produkter også over Hitra kysthavn i stedet for å gå veien via Orkanger.

Som Ulvan Rederi AS uttalte da containerne ankom for ei uke siden, er også SalMar klar på at dette er en test-fase. Men det blir vitkige "funn" og erfaringer som kan tas med tilbake til tenketanken for videreutvikling, sier Søbstad.

Ikke butikk ennå

- Ulvan tjener ikke ei krone på dette ennå. Og heller ikke for SalMar er dette god butikk som det er nå. Men for tenketankens troverdighet trenger vi nå noen tall vise til for å få dette videre. Alle trenger at det skjer noe håndfast sånn at man ikke skal miste trua på ideen. Nå skal vi teste om vi kan levere på de kriteriene som vi skal; målet er at det skal bli realisme og kontinuiet. Da må forutsetningene for båt være lik eller bedre forutsetningene for biltransport.

- Hvordan er dette i dag, målt i kroner og tidsbruk?

- Forskjellen er kroner, først og fremst. Båtene har mange flere avgifter å ta inn i prisen, så vi taper sånn sett på å gjøre dette.

- Hva med tidsbruken?

- Hvis vi ikke møter på utfordringer, vil båt ta cirka ett døgn lenger. Men det påvirker ikke kunden i dette tilfellet. For det vi kaller sluttukeproduksjonen hos oss, vil det være et godt alternativ å bruke båt. Lastebilen kan kjøre ned fortere, men kunden vil uansett ikke ta i bruk laksen før på mandag. Og planen er at båten skal være på plass i Hirtshals innen søndag.

Mange sjekkpunkter

Søbstad forteller at i utgangspunktet er test-planen å sende i alt ti containere over den neste tre-fire ukers perioden for deretter å gjøre opp status. Men også etter første forsendelse vil man følge med på om det trengs justeringer. For SalMar er det også litt uvant å laste i containere og ikke i lastebiler.

- Vi skal pakke i container, sende til Hitra, laste over i båt, losse... Hovedtransportøren på kontinentet er Bluewater. Vi er spent på om når båten kommer til Hirtshals, så er det videre transport derfra, om tolldokumenter blir ordnet ... Det er flere sjekkpunkter i stedet for å kjøre bil hele veien. Men selv om jeg er spent, er vi ikke i tvil; det er veldig spennende å være med og prøve noe nytt, og det vil overraske meg om det ikke fungerer.