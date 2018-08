Øyungdommer besøker messa. Mange lokale bedrifter på plass

Havbruk

Stian Foss Helsø, Simen André Rask, Endre Letnes og Oliver Jøndal er fire av lokale ungdommer som har besøkt fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim denne uka. Ungdommene er elever på Guri Kunna videregående skole og lærer naturbruk. På messa har de besøkt de ulike standene.

Blant bedriftene fra øyregionen som har stand på messa, finner vi BEWi, Aqualine, AKVA Group, Blått kompetansesenter, Dolmøy House of seafood, Frøya kommune, Hitra kommune, Guri Kunna videregående skole, Hitramat, Opplæringskontoret i Sør-Fosen, Skarsvåg Boats, Steinsvik og Ørnli slipp.

Øyungdommene besøkte også standen til selskapet Danfoss, hvor dette bildet er tatt. Danfoss har øyværingen Jøran Burø sentralt i staben.

Nor-Fishing arrangeres annethvert år i Trondheim. Messa har vært arrangert siden 1960 og er et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringa. I dag er Nor-Fishing en av verdens ledende messer for fiskeri.

Mest besøkte dag hittil (før avslutnings-fredagen er telt opp) er onsdag. Da var antall besøkende på 6.460 personer, fordelt på 55 nasjonaliteter. I dag (fredag) er det studentdag på messa, der mange studenter og bedrifter søker sammen.

Som vanlig kårer også messa årets beste stand. Finalistene i år var Mørenot, Cemre Shipyard og Forskningstorget, der sistnevnte er kåret som vinner, forteller messearrangøren.