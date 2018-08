Investerer 675 millioner kroner i Troms

Havbruk

Styret i SalMar ASA har bestemt seg for Klubben næringspark på Senja som etableringssted for sitt nye slakteri og foredlingsanlegg i nord.

- Vi regner med å bruke bortimot 675 millioner kroner på å bygge det som vil bli et av verdens mest avanserte anlegg for prosessering og bearbeiding av laks. Dette vil bli et betydelig skritt for å styrke denne regionen som en viktig industriell motor i selskapets utvikling, forteller Gustav Witzøe i SalMar ASA.

Lenvik kommunestyre har ifølge SalMar også har vedtatt reguleringsplan for området og selskapet går nå igang med planlegging av det nye industrianlegget.

- Vi regner med oppstart av byggearbeidene sommeren 2019, med sikte på å ta i bruk anlegget i løpet av andre halvår 2020, uttaler Witzøe.

Flere lokaliseringer i regionen har vært vurdert før valget falt på Lenvik.

- Kommunene i Midt-Troms har lenge vært viktige og positive samarbeidspartnere for SalMar. Vi ønsker i dag å rette en særlig takk til kommune og næringslivet i Midt-Troms for det positive engasjement de har vist under prosessen, sier Gustav Witzøe.