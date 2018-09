Historisk august for laksen

Havbruk

- En fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks gir ny eksportrekord for august måned. Polen og USA var de største vekstmarkedene for laks i august, samtidig som Frankrike fortsatt er blant de største markedene, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier til Sjømatrådet at han er fornøyd med utviklingen:

- Det er gledelig at eksportverdien av norsk sjømat fortsetter å øke. Norsk sjømat er ettertraktet i hele verden, og regjeringens ambisjon er at sjømatnæringen skal fortsette å vokse, forteller fiskeriministeren.

Rekord-august for laksen

Norge har eksportert 100.000 tonn laks til en verdi av 6 milliarder kroner i august. Veksten i eksportvolumet var 10.500 tonn eller 12 prosent. Verdien økte med 500 millioner kroner eller 9 prosent i forhold til august i fjor.

Hittil i år er det eksportert 672 000 tonn laks til en verdi av 43,8 milliarder kroner, melder Norges Sjømatråd.

- Polen er det største vekstmarkedet for laks i august, med en økning på 136 millioner kroner, eller 19 prosent. Den negative konsumtrenden vi har sett det siste året ser nå ut til å ha snudd. I tillegg er Polen det viktigste videreforedlingsmarkedet i Europa. Omtrent to tredjedeler av laksen til Polen blir videreforedlet for eksport til andre markeder, hovedsakelig Tyskland. Det viktigste produktet er røkt laks, og vi går nå mot en periode hvor konsumet av røkt laks øker fram mot jul, sier Gitte Hannemann Mollan, utsending for Norges sjømatråd i Tyskland og Polen.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 57,50 kroner i august 2017, var den 55,73 kroner per kilo i august 2018. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i august.

178.000 tonn sjømat

Norge har eksportert 178.000 tonn sjømat for totalt 8 milliarder kroner i august. Volumet var på samme nivå som august 2017, mens eksportverdien økte med 463 millioner kroner eller 6 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 63 milliarder kroner. Eksportvolumet økte 11 prosent, mens verdiveksten var på 4,5 prosent.