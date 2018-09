Her er SimCity for oppdretts–elskere

Havbruk

To forskere innen akvakulturgenetikk har laget et spill for å få folk interessert i virksomheten.

Det ble lansert for mindre enn to uker siden. AquaKultor er et oppdrettspill hvor du kan lage ditt eget anlegg, fôre fisken din og ta de riktige beslutninger for å gjøre lokaliteten vellykket – alt mens du overvåker den økologiske effekten, skriver iLaks.no

SimCity og Farmville

Ideen er utviklet av Dr. François Allal, IFREMER (Fransk forskningsinstitutt for utvinning av havet) og Dr. Mathieu Besson, INRA (Agronomisk forskningsinstitutt).

Francois Allal, forsker innen akvakulturgenetikk og genomikk, sier til SalmonBusiness at de var inspirert etter at folk hadde sett spill som SimCity, Theme Hospital og Farmville.

– Vi jobber med felles prosjekter, sier Mathieu Besson, som er postdoktor innen i fiskeavl og genetikk. – Og vi lurte på hvordan vi kunne kombinere de to.

Teamet klarte å overbevise sine kolleger for å hjelpe dem med å finansiere sitt spill med et stipend. Pengene ble brukt til å leie hjelp fra det uavhengige spillstudiet TOMAGameStudio, drevet av utviklerne og designerne Thomas Casamento og Maïlys Brouste.

Gratis

Spillet, som kan lastes ned gratis i Playstore og Itunes, ble først lansert på «We R Aquaculture»-konferansen i slutten av august, men brukes allerede av om lag 1.000 mennesker rundt om i verden, blant annet fra Marine Harvest og EU-kommisjonen.

– Det er sjelden at vi ser spill med en økologisk basert beskjed. Spillet handler om å optimalisere produksjonen din samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. Når du er ferdig, ser du en økonomisk avkastning, sier Mathieu Besson.

Per idag handler spillet om havabbor, men det er ingen grunn til at det ikke kan lages for laks.

– Vi har ideer, vår eneste hindring er tid og et budsjett. Men andre arter, som laks, kan bli lansert i nær fremtid.