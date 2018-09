Mange sjømatbedrifter tenker nytt

Havbruk

Flere søker "SkatteFUNN" for å forske frem nye løsninger og tjenester i sjømatnæringa. I Trøndelag har Forskningsrådet fått inn 70 Skattefunn-søknader knyttet til sjømat. Det er en dobling siden 2015, da kom det inn 36 søknader tilsammen til Nord- og Sør-Trøndelag.

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnaden

- Mye spennende i sjømatnæringa

- Det skjer utrolig mye spennende i sjømatnæringa, og bedriftene viser en imponerende evne til å tenke nytt. Forskning og utvikling er nøkkelen til suksess, og jeg er glad for at så mange sjømatbedrifter er på banen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

4000 søknader

Forskningsrådet har mottatt nesten 4000 søknader til SkatteFUNN i 2018, og for første gang var det det over 3.000 ulike bedrifter som søkte ordningen. Sjømat er den nest største næringen blant søknadene. IKT er størst med 626 søknader. De øvrige næringene er petroleum, olje og gass og bygg og anlegg. Disse næringene har vært de fire største gjennom flere år.

- Det er bra at så mange bedrifter har søkt SkatteFUNN. Det viser at vi har bedrifter som tenker utvikling og innovasjon og som ønsker å utvikle nye og bedre produkter, tjenester eller prosesser. Det trenger Norge når vi skal skape nye arbeidsplasser og skape verdier fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Før sommeren evaluerte Samfunnsøkonomisk analyse AS SkatteFUNN-ordningen og konkluderte med at SkatteFUNN øker forsknings- og utviklings-investeringene i næringslivet generelt, og er spesielt velegnet for små og mellomstore bedrifter.

Av de 3038 bedriftene som har sendt inn søknad i år, er hele 2557 små og mellomstore bedrifter.

- Sammen med evalueringen som kom før sommeren viser dette at SkatteFUNN er et virkemiddel som faktisk får norsk næringsliv og spesielt de små og mellomstore bedriftene til å satse på forskning og utvikling, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

SkatteFUNN-ordningen har hatt en kraftig vekst de siste årene, og har steget med 107 prosent fra 2013 til 2018.