Adressa: Høyesterett opphever dommen mot frøyværingen

Havbruk

- Lagmannsrettens dom oppheves. Det betyr at daglig leder fra Frøya likevel frifinnes for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, skriver adressa.no i dag.

Daglig leder i Frøya-selskapet Atlantic Strømøyvåg DA ble i fjor høst frifunnet av Nordmøre tingrett for brudd for arbeidsmiljøloven. Bakgrunnen var om han kunne stilles til ansvar for at kamskjelldykkeren Krasimir Krastev (56) døde på jobb i 2014. Også to ganger tidligere var samme firma rammet av dødsulykker.

Tingretten kom fram til at dykkerne drev med fangst. Og fiske og fangst omfattes ikke av Arbeidsmiljøloven og arbeidsgiver kunne dermed ikke straffes. Statsadvokaten mente på sin side at arbeidstakerne ved båten var ansatt som dykkere og at arbeidsmiljøloven derfor gjelder, og anket derfor dommen til lagmannsretten. Her kom retten derimot til at tingretten vurderte loven feil, og at det er Arbeidsmiljøloven som gjelder.

Også denne avgjørelsen ble anket videre helt til topps i det norske rettsvesenet, til Høyesterett. Her kom avgjørelsen i dag, fredag, skriver adressa.no. har Høyesterett har snudd det hele nok en gang: Lagmannsrettens dom oppheves, skriver adressa.no.

Det betyr at daglig leder frinnes for tiltalen om alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

- Spørsmålet i Høyesterett handlet kun om lovanvendelse, det har ingen ting å gjøre med om man mener at det som har skjedd, er straffverdig eller ei. Det handler kun om man har hjemmel for å straffe ut ifra den tiltalen som er tatt ut, forklarer tiltaltes advokat Jan Velund overfor adressa.no.