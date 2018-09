Uroet over konsekvensene slaktebåtene kan få

Havbruk

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) må svare for seg i Stortinget.

Det er fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ruth Grung, som har stilt skriftlig spørsmål til Nesvik i Stortinget.

Hun mener at Hav Line-prosjektet, som har fått statlig støtte, bidrar til å flytte arbeidsplassar i foredlingsindustrien til utlandet.

«Deler fiskeriministeren undertegnedes bekymring ved at vi her bruker statlige støtteordninger til å flytte arbeidsplasser i foredlingsindustrien til utlandet?», skriv Grung, gjengitt i iLaks.

Også Paul Ingvar Dekkerhus, havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn, har i et leserinnlegg her i lokalavisa Hitra-Frøya, har uttrykt mye av den samme skepsisen.

- Staten prioriterer millionstøtte til prosjekt som kan bryte med norsk lov, skriver Dekkerhus.

Vil se på reglene for slaktebåter

Arbeiderpartiets Grung skriver videre:

«Et av formålene med akvakulturloven er verdiskaping langs kysten, og det er et politisk mål å øke bearbeidingsgraden for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og øke den innenlandske». Hun påpeker videre at slaktebåter som leverer direkte til utlandet vil presse arbeidsplasse knyttet til slakteri og bearbeiding i Norge.

Nå ønsker Grung å se på hvilke konsekvenser slaktebåter får, og regler knyttet til disse.

Nesvik har seks dager på å svare på spørsmålet.

Hav Line Gruppen svarer:

Carl-Erik Arnesen, adm. dir. i Hav Line Gruppen AS, uttaler i et leserinnlegg her i Hitra-Frøya at det er ikke en motsetning mellom å få mer tradisjonell laksefrakt fra vei til sjø og å tenke nytt og innovativt.

- Med mer penger kan både tradisjonelle prosjekter og nødvendige nyvinninger som Hav Line drive side om side. Hvis vi skal få ned klimautslippene må vi stå sammen om de gode løsningene, ikke kjempe mot hverandre.

