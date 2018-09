- Vi må unngå et skattesystem som fører til at veksten stopper opp

Havbruk

Regjeringen har nylig fastsatt mandat for og sammensetning av NOU-utvalget som skal utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen. Arbeidet er en direkte konsekvens av stortingsvedtaket fra juni der regjeringen bes om å nedsette et partssammensatt utvalg.

- Havbruk er en av Norges viktigste eksportnæringer, og har alle forutsetninger for å vokse videre. Skal vi lykkes med det, må det investeres videre fremover. Det vi minst av alt trenger er en ødeleggende skatteform som svekker investeringsevnen til en innovativ og fremtidsrettet næring, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Han er glad for at skattespørsmålene nå får en grundig faglig utredning, men mender det er uakseptabelt at regjeringen allerede i utvalgets mandat går langt i å slå fast at det er en grunnrente som så kan danne grunnlag for en særskatt på havbruksnæringen.

- Jeg opplever Stortingets oppdrag som bredere og forventer at regjeringen og utvalget forholder seg deres bestilling, sier Ystmark.

Ystmark påpeker at det er et svært viktig arbeid utvalget går i gang med.

- Vi må unngå at havbruksnæringen får et skattesystem som bremser verdiskapingen og som fører til at veksten stopper opp. Ingen er tjent med redusert aktivitet langs kysten som følge av reduserte investeringer, mindre innovasjon, færre arbeidsplasser og lavere matproduksjon. Sjømat Norge mener det viktigste må være å legge til rette for økt aktivitet som igjen gir økte skatteinntekter, understreker Ystmark.

Viktig næring

Sjømatnæringen er en av Norges største og viktigste næringer. I fjor var den samlede verdiskapingen på nærmere 100 milliarder kroner. Dette ga stat og kommuner tett på 20 milliarder kroner i skatteinntekter. Sjømat Norge er overbevist om at verdiskapingen fra næringen kan dobles frem mot 2030. En slik utvikling vil gi svært mange nye arbeidsplasser og en kraftig vekst i det offentliges skatteinntekter, uten at det innføres noen nye særskatter.

Stortinget har vært tydelig på at et av målene med utredningen er at vertskommunene skal sikres stabile og forutsigbare inntekter fra sjøareal. Utredningen skal også vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen og hvordan skattesystemet påvirker sysselsetting og industrialisering i Norge.

– Sjømat Norge er helt enig med stortingsflertallet i disse vurderingene. Det nye havbruksfondet vil i 2018 tilføre ca. fire milliarder kroner til det offentlige, hvorav kommuner og fylkeskommuner får tre milliarder kroner. Dette er inntekter fra næringens kjøp av nye tillatelser og gir svært verdifulle inntekter til lokalsamfunnene kysten rundt, sier Ystmark.

Helge Moen med i utvalget

Sjømatnæringens representant i utvalget er Helge Moen fra selskapet Kverva.

– Moen var blant de foreslåtte navnene fra Sjømat Norge, Norsk industri, NHO og Sjømatbedriftene i fellesskap. Vi hadde imidlertid gjerne sett at næringen var representert med flere medlemmer i utvalget. sier Ystmark.